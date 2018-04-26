Всемирный банк: Средняя цена на нефть в этом году составит 65 долларов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Цена на нефть в 2018 году составит, в среднем, 65 долларов/баррель.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе Commodity Markets Outlook Всемирного банка (ВБ).

По подсчетам аналитиков банка, цены на ископаемые энергоресурсы – включая нефть, газ и уголь – в этом году вырастут на 20%.

Всемирный Банк полагает, что в следующем году средняя цена на нефть также составит 65 долларов за баррель.

В 2017 году средняя стоимость сырой нефти составила 53 доллара за баррель.