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Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах Пандемия окажет длительное воздействие на потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до начала пандемии
Энергетика
16 декабря 2020 г. 14:58
Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста цены на нефть до 44 долларов США за баррель в 2021 году с 41 доллара США в 2020 году и до 50 долларов США за баррель в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе этой международной организации об экономике России.

По мнению специалистов банка, главными рисками для ценового прогноза являются продолжительность и степень тяжести пандемии в будущем, включая темпы разработки и распространения безопасной и эффективной вакцины.

"Дальнейшее повышение уровня заболеваемости, которое приведет к введению более строгого режима самоизоляции и ограничений на передвижение, затронет уровень спроса на нефть сильнее, чем уровень спроса на другие виды сырья. Впрочем, если вакцина будет распространена быстрее, чем предполагается в настоящее время, рост потребления нефти в 2021 году может быть более значительным", - пояснили в банке.

Во Всемирном банке также подчеркнули, что пандемия в любом случае окажет длительное воздействие на глобальное потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до начала распространения COVID-19.

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