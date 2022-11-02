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Всемирный банк проводит оценку зеленого развития в Азербайджане

Всемирный банк проводит оценку зеленого развития в Азербайджане Сара Майкл: "Азербайджан достиг огромных экономических успехов за последние 30 лет"
Энергетика
2 ноября 2022 г. 11:36
Всемирный банк проводит оценку зеленого развития в Азербайджане

Всемирный банк проводит оценку "зеленого развития" в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

По ее словам, данный отчет охватывает все основные аспекты "зеленого" роста страны, в том числе "синей экономики".

Кроме того ВБ подготовит отчет по переходу страны к низкоуглеродной экономике.

"Азербайджан достиг огромных экономических успехов за последние 30 лет, в том числе превратился в донора ВБ. Азербайджан обладает потенциалом стать мировом лидером в сфере зеленой трансформации", заявила Сара Майкл.

По ее словам, пять стратегических приоритетов Азербайджана фокусируются на очень важных вопросах, в том числе на зеленом переходе, что очень положительно скажется на экономике страны.

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Версия на английском языке World Bank carries out assessment of 'green' development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda “yaşıl inkişaf”ın qiymətləndirilməsini aparır

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