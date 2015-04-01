​Всемирный банк прогнозирует в 2015 году цену нефти в 53 доллара за баррель

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Всемирный банк прогнозирует в 2015 году среднегодовую цену на нефть на уровне 53 доллара за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка содержится в опубликованном сегодня докладе Всемирного банка об экономике России.

Всемирный банк предполагает, что страны ОПЕК воздержатся от какой-либо политики по управлению предложением и что мировая экономическая ситуация не ухудшится. Этот прогноз отражает изменение политики ОПЕК, смягчение геополитической напряженности, достаточный объем поставок и достижение умеренного уровня спроса. "Масштаб уже задействованных производственных мощностей указывает на сохранение низких цен на нефть в течение некоторого времени, при этом ожидается лишь незначительное восстановление цен на нефть - на 4 доллара США за баррель в 2016 году", - отмечается в прогнозе.

В 2016 году ВБ прогнозирует цену на нефть в размере 57 долларов за баррель.

Согласно докладу, снижение цен на сырую нефть будет оказывать влияние на другие рынки энергоносителей - особенно на рынок природного газа в Европе и Азии. Как ожидается, в 2015 году эталонные цены на европейский природный газ уменьшатся на 15 проц, отмечает ВБ.

В настоящее время на рынке нефти продолжается поиск новой равновесной цены по мере того, как страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК нефтедобывающие страны конкурируют за долю рынка, особенно после принятого ОПЕК решения в ноябре не сокращать объемы добычи нефти, сообщает ВБ.

Поэтому в прогнозе организации есть риск как снижения, так и повышения цены на нефть, что отражено в двух альтернативах сценариях: в сценарии, предполагающем низкую цену на нефть, средняя цена на нефть составляет 45 долларов за баррель в 2015 году и 50 долларов в 2016 году, в то время как сценарий, основанный на более высокой цене, предусматривает, что цена составит 65 долларов за баррель в 2015 году и 69 долларов в 2016 году.