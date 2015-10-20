Всемирный банк пересмотрел цену на нефть

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Средняя цена на нефть в 2015 году составит 52 доллара за баррель.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Ранее в международной организации говорили о 57 долларах за бочку.

При этом прогноз по стоимости нефти в 2016 году ухудшен на 10 долларов - с 61 до 51 доллара за баррель.

Пересмотр связан с большими объемами запасов топлива, эластичным предложением (на данный момент оно избыточно) и ожиданием выхода Ирана на энергетический рынок.