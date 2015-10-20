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    Всемирный банк пересмотрел цену на нефть

    Согласно прогнозу, средняя цена на нефть в 2015 году составит 52 доллара за баррель

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Средняя цена на нефть в 2015 году составит 52 доллара за баррель. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

    Ранее в международной организации говорили о 57 долларах за бочку.

    При этом прогноз по стоимости нефти в 2016 году ухудшен на 10 долларов - с 61 до 51 доллара за баррель. 

    Пересмотр связан с большими объемами запасов топлива, эластичным предложением (на данный момент оно избыточно) и ожиданием выхода Ирана на энергетический рынок.

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