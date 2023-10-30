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Всемирный банк: Цены на нефть могут подскочить до $157 за баррель

Всемирный банк: Цены на нефть могут подскочить до $157 за баррель Цены на нефть могут подскочить выше $150 за баррель при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке.
Энергетика
30 октября 2023 г. 22:19
Всемирный банк: Цены на нефть могут подскочить до $157 за баррель

Цены на нефть могут подскочить выше $150 за баррель при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на сайт Всемирного банка, к такому выводу пришли аналитики финансовой организации.

Исследователи описали три сценария, по которым может развиваться ситуация на рынках. Например, в случае крупного кризиса на Ближнем Востоке, который существенно нарушит цепочки поставок нефти, ее мировое предложение может сократиться на 6–8 млн баррелей в сутки.

"В результате этого цены на нефть первоначально могут вырасти на 56–75% — до $140–157 за баррель", — считают эксперты.

Менее серьезный кризис, схожий по последствиям с войной в Ираке 2003 года, приведет к снижению поставок нефти на 3–5 млн баррелей в сутки и приведет к росту цен до $109–121 за баррель.

А если масштабы кризиса будут сопоставимы с последствиями гражданской войны в Ливии 2011 года, сокращение предложения окажется не таким огромным — поставки снизятся на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки. В таком случае цены подскочат до $93–102 за баррель.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Neftin qiyməti 157 dollara qədər yüksələ bilər

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