Всемирно известная компания предоставит услуги связи для TAP

Motorola Solutions предоставляет консорциуму TAP (Трансадриатический газопровод) решение для цифровой радиосвязи для обеспечения голосовой связи и передачи данных на многонациональном маршруте газопровода, осуществляющего поставки азербайджанского природн

Motorola Solutions предоставляет консорциуму TAP (Трансадриатический газопровод) решение для цифровой радиосвязи для обеспечения голосовой связи и передачи данных на многонациональном маршруте газопровода, осуществляющего поставки азербайджанского природного газа в Европу.

Об этом Report со ссылкой на newswiretoday.com.

На сегодняшний день по трубопроводу транспортировано более 2 млрд кубометров природного газа из Азербайджана в Европу. Для трансграничной работы TAP требуются интегрированные коммуникационные решения, позволяющие объединять команды в любое время.

Система транкинговой радиосвязи Motorola Solutions MOTOTRBO Capacity Max на 38 площадках была развернута вдоль всего трубопровода, который пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море, прежде чем выйти к южному побережью Италии.

"Любое коммуникационное оборудование, используемое в секторе природного газа, должно соответствовать высочайшим стандартам безопасности", - сказал Майкл Кааэ, региональный вице-президент Motorola Solutions по Европе.

Отметим, что компания Motorola Solutions является мировым лидером в области критических коммуникаций и аналитики.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.