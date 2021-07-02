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Всемирно известная компания предоставит услуги связи для TAP

Всемирно известная компания предоставит услуги связи для TAP Motorola Solutions предоставляет консорциуму TAP (Трансадриатический газопровод) решение для цифровой радиосвязи для обеспечения голосовой связи и передачи данных на многонациональном маршруте газопровода, осуществляющего поставки азербайджанского природн
Энергетика
2 июля 2021 г. 14:15
Всемирно известная компания предоставит услуги связи для TAP

Motorola Solutions предоставляет консорциуму TAP (Трансадриатический газопровод) решение для цифровой радиосвязи для обеспечения голосовой связи и передачи данных на многонациональном маршруте газопровода, осуществляющего поставки азербайджанского природного газа в Европу.

Об этом Report со ссылкой на newswiretoday.com.

На сегодняшний день по трубопроводу транспортировано более 2 млрд кубометров природного газа из Азербайджана в Европу. Для трансграничной работы TAP требуются интегрированные коммуникационные решения, позволяющие объединять команды в любое время.

Система транкинговой радиосвязи Motorola Solutions MOTOTRBO Capacity Max на 38 площадках была развернута вдоль всего трубопровода, который пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море, прежде чем выйти к южному побережью Италии.

"Любое коммуникационное оборудование, используемое в секторе природного газа, должно соответствовать высочайшим стандартам безопасности", - сказал Майкл Кааэ, региональный вице-президент Motorola Solutions по Европе.

Отметим, что компания Motorola Solutions является мировым лидером в области критических коммуникаций и аналитики.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada tanınmış şirkət TAP üçün rabitə xidmətləri göstərəcək

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