О нас
Report Georgia
Аудио новости

Время проведения заседания мониторингового комитета ОПЕК+ изменилось

Время проведения заседания мониторингового комитета ОПЕК+ изменилось Министры обсудят наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня
Энергетика
31 марта 2021 г. 11:57
Время проведения заседания мониторингового комитета ОПЕК+ изменилось

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ в среду соберутся на 2,5 часа позже, чем планировали изначально, видеоконференция перенесена на 18:30 (по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Теперь встреча запланирована на 4:30 p.m Венского времени", - сказал он. Собеседник не уточнил причину переноса.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен. Однако, как показывает практика, редкая встреча ОПЕК+ проходит по ожидаемому сценарию.

Страны ОПЕК+, на которые приходится более 40% производимой в мире нефти, с начала 2021 года собираются на консультации почти каждый месяц, чтобы устанавливать уровни добычи этого топлива на короткую перспективу. Такой подход дает им больше гибкости в условиях хрупкого восстановления спроса. На заседании в среду им предстоит обсудить, сколько нефти они будут производить в мае и июне, чтобы не допустить переизбытка предложения.

Профицита, который сложился на рынке в результате обвала спроса в 2020 году, в ОПЕК+ боятся больше всего. Благодаря ему цена нефти Brent опускалась ниже 20 долларов США за баррель впервые за 20 с лишним лет, а нефть WTI и вовсе падала до отрицательных отметок впервые в истории. Поэтому с мая прошлого года страны соглашения сокращают добычу в беспрецедентных объемах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
26 марта 2021 г. 18:11
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
28 марта 2021 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi