Временный поверенный: Китай намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном по зеленой энергетике

Китай стремится углублять сотрудничество с Азербайджаном в области зеленой энергетики, поддерживать стратегические цели зеленого развития Азербайджана и содействовать занятости и развитию местных отраслей.

Китай стремится углублять сотрудничество с Азербайджаном в области зеленой энергетики, поддерживать стратегические цели зеленого развития Азербайджана и содействовать занятости и развитию местных отраслей.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции по итогам года.

Он подчеркнул, что в последние годы сотрудничество и обмен делегациями между Китаем и Азербайджаном значительно активизировались, принеся заметные результаты уже на начальном этапе.

"В октябре прошлого года Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная китайской компанией, была успешно подключена к энергосистеме. Она будет ежегодно производить 500 млн кВт·ч электроэнергии, что позволит обеспечить 110 тыс. потребителей и позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 200 тыс. тонн в год", - сказал Дин Тао.

По его словам, данная солнечная электростанция является крупнейшей в Центральной Азии и на Кавказе: "Она стала образцовым проектом в рамках китайско-азербайджанского сотрудничества в области зеленой энергетики. Кроме того, сейчас реализуется проект ветряной электростанции мощностью 240 МВт".