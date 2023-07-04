О нас

ВР: Землетрясение в Каспийском море не повлияло на работу компании в Азербайджане 

ВР: Землетрясение в Каспийском море не повлияло на работу компании в Азербайджане  Землетрясение, произошедшее у побережья Азербайджана в Каспийском море, не повлияло на производственные процессы на море и на суше оператора нескольких крупных проектов BP Azerbaijan.
Энергетика
4 июля 2023 г. 13:07
ВР: Землетрясение в Каспийском море не повлияло на работу компании в Азербайджане 

Землетрясение, произошедшее у побережья Азербайджана в Каспийском море, не повлияло на производственные процессы на море и на суше оператора нескольких крупных проектов BP Azerbaijan.

Об этом Report сообщила Тамам Баятлы, менеджер по внешним связям компании.

BP Azerbaijan продолжает свою работу в штатном режиме, никаких изменений в работе морских платформ и Сангачальского терминала, а также экспортных нефте- и газопроводов нет.

Британская группа является оператором всех крупных проектов по добыче нефти и природного газа в Азербайджане - "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". Она также оперирует основным экспортным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Каквказским газопроводом.

Напомним, что 4 июля около 00.01 в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Earthquake in Caspian Sea didn't affect bp's work in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP: “Zəlzələ Azərbaycandakı işimizə təsir etməyib”

Другие новости из категории

Пярвиз Шахбазов примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК
Пярвиз Шахбазов примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК
4 июля 2023 г. 13:44
ICGB приступает к изучению возможностей расширения интерконнектора Греция-Болгария
ICGB приступает к изучению возможностей расширения интерконнектора Греция-Болгария
4 июля 2023 г. 12:05
Потери КазМунайГаза из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти
Потери "КазМунайГаза" из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти
4 июля 2023 г. 11:30
Цены на газ в Европе незначительно изменились
Цены на газ в Европе незначительно изменились
4 июля 2023 г. 10:42
Цена на азербайджанскую нефть превысила 79 долларов
Цена на азербайджанскую нефть превысила 79 долларов
4 июля 2023 г. 09:26
Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи
Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи
4 июля 2023 г. 09:09
Алжир дополнительно сократит добычу нефти с 1 по 31 августа
Алжир дополнительно сократит добычу нефти с 1 по 31 августа
3 июля 2023 г. 20:54
Лука Шиппати: ТАР постепенно расширит пропускную способность до 20 млрд кубометров
Лука Шиппати: ТАР постепенно расширит пропускную способность до 20 млрд кубометров
3 июля 2023 г. 16:54
Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации
Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации
3 июля 2023 г. 11:15
Цены на газ в Европе повысились на 5%
Цены на газ в Европе повысились на 5%
3 июля 2023 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi