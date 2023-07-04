ВР: Землетрясение в Каспийском море не повлияло на работу компании в Азербайджане

Землетрясение, произошедшее у побережья Азербайджана в Каспийском море, не повлияло на производственные процессы на море и на суше оператора нескольких крупных проектов BP Azerbaijan.

Землетрясение, произошедшее у побережья Азербайджана в Каспийском море, не повлияло на производственные процессы на море и на суше оператора нескольких крупных проектов BP Azerbaijan.

Об этом Report сообщила Тамам Баятлы, менеджер по внешним связям компании.

BP Azerbaijan продолжает свою работу в штатном режиме, никаких изменений в работе морских платформ и Сангачальского терминала, а также экспортных нефте- и газопроводов нет.

Британская группа является оператором всех крупных проектов по добыче нефти и природного газа в Азербайджане - "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". Она также оперирует основным экспортным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Каквказским газопроводом.

Напомним, что 4 июля около 00.01 в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,5.