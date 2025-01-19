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ВР возобновила добычу на месторождении "Шахдениз"

ВР возобновила добычу на месторождении "Шахдениз" Добыча с платформы "Шах-Дениз Альфа" возобновилась с вечера 18 января.
Энергетика
19 января 2025 г. 14:18
ВР возобновила добычу на месторождении Шахдениз

Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" возобновилась с вечера 18 января.

Об этом Report сообщили в BP, которая является оператором газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

В компании уточнили, что была полностью решена техническая проблема с подводным трубопроводом для экспорта конденсата, соединяющего платформу с Сангачальским терминалом.

"B настоящее время производственные и экспортные операции с платформы "Шахдениз Альфа" постепенно наращиваются, выход ее на полную мощность займет еще несколько дней.

Мы продолжаем тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя наши планы и деятельность с ними", - рассказал телеканалу AnewZ менеджер BP по добыче на месторождении Шахдениз Джеймс Данбар.

Отметим, что приостановка добычи с платформы сказалась на поставках азербайджанского газа в Болгарию и Сербию.

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Версия на английском языке BP resumes production at Shah Deniz field
Версия на азербайджанском языке BP "Şahdəniz Alfa" yatağında hasilatı bərpa edib

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