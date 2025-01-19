ВР возобновила добычу на месторождении "Шахдениз"

Добыча с платформы "Шах-Дениз Альфа" возобновилась с вечера 18 января.

Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" возобновилась с вечера 18 января.

Об этом Report сообщили в BP, которая является оператором газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

В компании уточнили, что была полностью решена техническая проблема с подводным трубопроводом для экспорта конденсата, соединяющего платформу с Сангачальским терминалом.

"B настоящее время производственные и экспортные операции с платформы "Шахдениз Альфа" постепенно наращиваются, выход ее на полную мощность займет еще несколько дней.

Мы продолжаем тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя наши планы и деятельность с ними", - рассказал телеканалу AnewZ менеджер BP по добыче на месторождении Шахдениз Джеймс Данбар.

Отметим, что приостановка добычи с платформы сказалась на поставках азербайджанского газа в Болгарию и Сербию.