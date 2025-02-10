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ВР с партнерами начала сжижать газ на шельфе Мавритании и Сенегала

ВР с партнерами начала сжижать газ на шельфе Мавритании и Сенегала В рамках проекта Greater Tortue Ahmeyim (GTA) на шельфе Мавритании и Сенегала получена первая партия сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
10 февраля 2025 г. 15:38
ВР с партнерами начала сжижать газ на шельфе Мавритании и Сенегала

В рамках проекта Greater Tortue Ahmeyim (GTA) на шельфе Мавритании и Сенегала получена первая партия сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение американской Kosmos Energy, являющейся акционером проекта.

Оператором проекта с долей 56% выступает британская BP, Kosmos Energy принадлежит 27%, Petrosen – 10%, SMH – 7%.

Подача газа с месторождения на плавучее судно по производству, хранению и отгрузке (FPSO) началась в декабре 2024 года.

BP уведомила покупателя (bp gas marketing ltd.), что танкер для экспорта первой партии СПГ прибудет в первом квартале 2024 года.

Окончательное инвестиционное решение по первой фазе проекта GTA, рассчитанной на выпуск 2,3 млн тонн СПГ в год, было принято в декабре 2018 года.

Плавучее судно Gimi FLNG, где сжижается газ, принадлежит Golar LNG.

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