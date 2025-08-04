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ВР открыла крупнейшее за 25 лет для компании месторождение на шельфе Бразилии

ВР открыла крупнейшее за 25 лет для компании месторождение на шельфе Бразилии Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) plc пробурила разведочную скважину 1-BP-13-SPS на блоке Bumerangue в бассейне Сантос в 404 ккм (218 морских миль) от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра.
Энергетика
4 августа 2025 г. 15:04
ВР открыла крупнейшее за 25 лет для компании месторождение на шельфе Бразилии

Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) plc пробурила разведочную скважину 1-BP-13-SPS на блоке Bumerangue в бассейне Сантос в 404 ккм (218 морских миль) от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра.

Об этом передает Report со ссылкой на компанию.

Общая глубина скважины составила 5855 метров. Она проникла в 500-метровую углеводородную толщу в высококачественном подсолевом карбонатном коллекторе площадью более 300 кв. км.

"Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Bumerangue, крупнейшем для BP за последние 25 лет", - заявил исполнительный вице-президент компании по производству и эксплуатации Гордон Биррелл.

По информации компании, BP приступила к лабораторным исследованиям для дальнейшей характеристики пласта и обнаруженных флюидов, что позволит получить более полную информацию о потенциале блока Bumerangue. Планируется проведение дальнейших оценочных работ при условии получения разрешения регулирующих органов.

Bumerangue - десятое открытие BP в 2025 году.

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