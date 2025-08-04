ВР открыла крупнейшее за 25 лет для компании месторождение на шельфе Бразилии

Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) plc пробурила разведочную скважину 1-BP-13-SPS на блоке Bumerangue в бассейне Сантос в 404 ккм (218 морских миль) от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра.

Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) plc пробурила разведочную скважину 1-BP-13-SPS на блоке Bumerangue в бассейне Сантос в 404 ккм (218 морских миль) от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра.

Об этом передает Report со ссылкой на компанию.

Общая глубина скважины составила 5855 метров. Она проникла в 500-метровую углеводородную толщу в высококачественном подсолевом карбонатном коллекторе площадью более 300 кв. км.

"Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Bumerangue, крупнейшем для BP за последние 25 лет", - заявил исполнительный вице-президент компании по производству и эксплуатации Гордон Биррелл.

По информации компании, BP приступила к лабораторным исследованиям для дальнейшей характеристики пласта и обнаруженных флюидов, что позволит получить более полную информацию о потенциале блока Bumerangue. Планируется проведение дальнейших оценочных работ при условии получения разрешения регулирующих органов.

Bumerangue - десятое открытие BP в 2025 году.