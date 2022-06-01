ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года

Добыча первой нефти в рамках очередной фазы разработки мегаструктуры "Азери-Чираг-Гюнешли" запланирована на конец 2023 года.

Добыча первой нефти в рамках очередной фазы разработки мегаструктуры "Азери-Чираг-Гюнешли" запланирована на конец 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам региональный вице-президент BP Бахтияр Асланбейли.

По его словам, до конца года предполагается завершить строительные работы платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), а к концу следующего года открыть скважины и приступить к добыче нефти.

Отправка в море опорного блока добывающей платформы ACE запланирована на вторую половину нынешнего года, предположительно август-сентябрь.

Новая платформа сможет позволить продлить плато добычи на АЧГ и удерживать ее относительно стабильной.

Инвестиции в проект составят 6 млрд долл. США. Он включает в себя строительство новой морской добывающей платформы и объекты, предназначенные для добычи до 100 тыс. баррелей в сутки.

Ожидается, что за весь период эксплуатации добыча с этой платформы составит до 300 млн барр. за весь срок эксплуатации. Новая платформа будет интегрирована с существующей инфраструктурой.