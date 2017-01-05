Впервые за годы независимости Азербайджана НГДУ "Нефтяные камни" довел годовую добычу до 1 млн. тонн

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В последние дни 2016 года НГДУ “Нефтяные камни” установил исторический рекорд. Впервые за годы независимости Азербайджана НГДУ довел годовую добычу до 1 млн. тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Отметим, что с 2211 пробуренных скважин месторождения “Нефтяные камни”, разрабатываемого с 1949 года, добыто 182 млн. 861 тыс. тонн нефти, 14 млрд. 92 млн. кубометров газа. Добыча на НГДУ “Нефтяные камни” до 1967 года осуществлялась по нарастающей, фонд скважин доведен до 700, добыча до 7 млн. 600 тыс. тонн. В 1968-1990 годы добыча сократилась и в 1990 году составила 963,3 тыс. тонн.

"В результате предпринятых мер по наращиванию добычи, в частности, принятой в 2014 году программы мероприятий, в этом году нефтедобыча достигла 940 тыс. тонн, в 2015 году - 941 тыс. тонн. За последние три года пробурено 54 скважины, осуществлен текущий и капительный ремонт, 309 геологических, 1584 технических мероприятий. Внедрены новые технологии, устранены простои, снижена себестоимость нефти. С учетом добычи основного объема нефти компрессорным способом в целях повышения надежности газлифтной системы установлены 9 сепараторов высокого давления, отремонтировано свыше 20 км газопроводов высокого давления, усовершенствована сборочно-транспортная система, в то же время создана надежная экологическая система. Работы в этом направлении продолжаются. Также построена и запущена газотурбинная электростанция", – говорится в информации.