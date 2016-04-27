​Впервые с ноября 2015 года цена на нефть превысила отметку в 47 долларов за баррель

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в среду продолжают активно расти; нефть марки Brent впервые с 11 ноября 2015 года поднялась выше отметки в 47 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 22.23 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,18% — до 47,03 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,20% — до 45,45 доллара за баррель.