Возвращение Ирана к ядерной сделке может опустить нефтяные котировки на $5

В случае, если США и Иран не достигнут договоренности, нефть может вырасти до 85 долларов США за баррель

Возможное возвращение на рынок иранской нефти не станет шоком для нефтяного рынка.

Как передает Report, об этом сообщает NGV со ссылкой на мнение экспертов Goldman Sachs.

6 апреля в Вене прошли непрямые переговоры между США и Ираном, на которых стороны обсудили возврат к выполнению условий ядерной сделки. Возвращение к сделке займет несколько месяцев, и другие производители ОПЕК+ учтут потенциальный рост нефтедобычи в Иране, отмечает Goldman Sachs.

По мнению аналитиков банка, восстановление нефтяного экспорта Ирана приведет к понижению прогноза по цене на нефть на конец 2021—начало 2022 года на 5 долларов США за баррель — до 70 долларов США за баррель. В случае, если США и Иран не достигнут договоренности, нефть может вырасти до 85 долларов США за баррель.

Как сообщал ранее, по состоянию на 14.14 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99%, до 63,35 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 59,86 доллара США за баррель.