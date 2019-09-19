Замминистра: Возобновляемые энергоресурсы Азербайджана составляют до 30 тыс. МВт в год

"Говоря о Баку, в первую очередь, на ум приходит ветер. Ветер также является источником энергии. Годовой потенциал ветровой энергии в Азербайджане оценивается примерно в 3000 МВт, а солнечной энергии – в 23 тыс. МВт. Таким образом, возобновляемые энергоресурсы Азербайджана составляют до 30 тыс. МВт в год".

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на конференции, посвященной "Контракту века".

По словам Султанова, Азербайджан может полностью удовлетворить свои потребности в энергии: "Для сравнения, ежегодное потребление энергии в Азербайджане составляет менее 4000 МВт. То есть Азербайджан может полностью обеспечить себя энергией за счет возобновляемых источников. Да, эта энергия дороже и неконкурентоспособна. Здесь могут быть важными субсидии. Расчеты показывают, что использование солнечной и ветровой энергии поможет не только минимизировать вред окружающей среде, но и сэкономить природный газ. В этом направлении уже предприняты шаги. Переговоры ведутся с несколькими глобальными компаниями, и о результатах будет объявлено в ближайшем будущем".