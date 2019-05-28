В Чехию возобновлены поставки российской нефти

Возобновились поставки кондиционной российской нефти на НПЗ польского топливного концерна Orlen на западе Чехии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что перебой поставок российского сырья с 26 апреля "не повлиял на объем переработки нефти".

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефтиапреля соответственно.Качественная нефть из РФмая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, чтомая восстановила транзит нефти в Европу.