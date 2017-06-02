На Абшеронском полуострове возможно открытие новых нефтяных месторождений

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Есть потенциал в поиске новых месторождений и запасов на севере Абшеронского полуострова, а также юго-западе Бакинского архипелага.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

По его словам, сейчас эти вопросы изучаются совместно с несколькими компаниями. Возможно открытие нефтяных месторождений как на севере, так и на юге, на мелководье и переходных зонах, отметил он.

"SOCAR продолжает работы по обнаружению новых нефтяных месторождений. Работы ведутся как в море, так и на суше. Возможно открытие нефтегазовых месторождений как на мелководье, так и переходных полосах с относительно малым объемом сейсмоданных. На мелководной части Абшеронского полуострова работы проводит BP. Данные сейчас обрабатываются, устанавливаются места первой и будущих скважин", - сказал представитель SOCAR.

Б.Гусейнов добавил, что структуры "Карабах", "Дан Улдузу", "Ашрафи" вновь изучаются: "Немало структур, на которых была пробурена первая скважина, а впоследствии от структуры отказались. Соглашение PSA было расторгнуто. Мы должны вновь оценить структуры, провести новые сейсмические работы. Одними из них являются структуры "Карабах", "Дан Улдузу", "Ашрафи". На двух из этих трех структур обнаружена нефть, однако соглашение PSA было расторгнуто в 2002 году, так как запасы были оценены в малом объеме. Сейчас совместно со Statoil вновь был поднят этот вопрос, обработаны сейсмические данные, проведена оценка запасов".

По его словам, сейчас ведется подготовка к первичной добыче на месторождении "Карабах".

Вице-президент также отметил, что в Азербайджане достаточно высокий потенциал нефти и газа, что дает возможность стабилизировать возможное снижение объемов добычи в будущем.