Восстановлено энергоснабжение Агдамского района

Устранен ущерб, причиненный градом электроэнергетическому хозяйству Агдамского района.

Устранен ущерб, причиненный градом электроэнергетическому хозяйству Агдамского района.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.

"В результате непогоды серьезно пострадало электроэнергетическое хозяйство ряда сел. Ремонтно-восстановительные бригады ОАО немедленно выехали на место происшествия, и в короткие сроки энергоснабжение было восстановлено. В настоящее время Агдамский район и другие регионы страны обеспечены качественной и стабильной электроэнергией", - сказал В.Мустафаев.