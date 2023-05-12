О нас

Восстановлено энергоснабжение Агдамского района

Восстановлено энергоснабжение Агдамского района Устранен ущерб, причиненный градом электроэнергетическому хозяйству Агдамского района.
Энергетика
12 мая 2023 г. 01:54
Восстановлено энергоснабжение Агдамского района

Устранен ущерб, причиненный градом электроэнергетическому хозяйству Агдамского района.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.

"В результате непогоды серьезно пострадало электроэнергетическое хозяйство ряда сел. Ремонтно-восстановительные бригады ОАО немедленно выехали на место происшествия, и в короткие сроки энергоснабжение было восстановлено. В настоящее время Агдамский район и другие регионы страны обеспечены качественной и стабильной электроэнергией", - сказал В.Мустафаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağdamın elektrik enerjisi təsərrüfatına dəymiş ziyan aradan qaldırılıb

Другие новости из категории

Цены на газ в Европе закрылись чуть выше 390 долларов
Цены на газ в Европе закрылись чуть выше 390 долларов
11 мая 2023 г. 21:11
Страны ОПЕК выполнили сделку в апреле на 202%
Страны ОПЕК выполнили сделку в апреле на 202%
11 мая 2023 г. 17:21
ОПЕК снизил прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году
ОПЕК снизил прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году
11 мая 2023 г. 17:20
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году
11 мая 2023 г. 17:05
ОПЕК: Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2,3 млн баррелей в сутки
ОПЕК: Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2,3 млн баррелей в сутки
11 мая 2023 г. 16:52
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились
Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились
11 мая 2023 г. 11:13
Цена на азербайджанскую нефть достигла 80 долларов
Цена на азербайджанскую нефть достигла 80 долларов
11 мая 2023 г. 10:31
Чехия увеличит мощность нефтепровода TAL для снижения зависимости от нефти из РФ
Чехия увеличит мощность нефтепровода TAL для снижения зависимости от нефти из РФ
11 мая 2023 г. 10:03
Мировые цены на нефть выросли перед выходом данных о буровой активности в США
Мировые цены на нефть выросли перед выходом данных о буровой активности в США
11 мая 2023 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi