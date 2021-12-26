Восстановлено электроснабжение сел Агсу

Восстановлено электроснабжение сел Дашдамирбейли, Гягяли, Биджо, Гашад, Чапарлы, Лянгабиз и Рахмагалы, оставшихся без электричества в результате дорожно-транспортного происшествия в Агсуинском районе.

Восстановлено электроснабжение сел Дашдамирбейли, Гягяли, Биджо, Гашад, Чапарлы, Лянгабиз и Рахмагалы, оставшихся без электричества в результате дорожно-транспортного происшествия в Агсуинском районе.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сразу после происшествия в этот район были отправлены аварийные службы, а примерно через 20 минут электроснабжение было восстановлено в селах.

Напомним, что водитель автомобиля марки "VAZ 21011" Даргях Гусейн оглы Азимов потеряв управление над транспортным средством, врезался в электрический столб у обочины дороги.

В итоге, без электричества остались 7 вышеуказанных сел Агсуинского района.