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Восстановлено электроснабжение сел Агсу

Восстановлено электроснабжение сел Агсу Восстановлено электроснабжение сел Дашдамирбейли, Гягяли, Биджо, Гашад, Чапарлы, Лянгабиз и Рахмагалы, оставшихся без электричества в результате дорожно-транспортного происшествия в Агсуинском районе.
Энергетика
26 декабря 2021 г. 22:45
Восстановлено электроснабжение сел Агсу

Восстановлено электроснабжение сел Дашдамирбейли, Гягяли, Биджо, Гашад, Чапарлы, Лянгабиз и Рахмагалы, оставшихся без электричества в результате дорожно-транспортного происшествия в Агсуинском районе.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сразу после происшествия в этот район были отправлены аварийные службы, а примерно через 20 минут электроснабжение было восстановлено в селах.

Напомним, что водитель автомобиля марки "VAZ 21011" Даргях Гусейн оглы Азимов потеряв управление над транспортным средством, врезался в электрический столб у обочины дороги.

В итоге, без электричества остались 7 вышеуказанных сел Агсуинского района.

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Версия на азербайджанском языке Ağsunun işıqsız qalan kəndlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı bərpa olunub

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