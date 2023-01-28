Восстановление потребления Китаем нефти и газа может привести к росту цен

В 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за несколько десятилетий, и на фоне восстановления спроса цены на энергоносители могут вырасти.

В 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за несколько десятилетий, и на фоне восстановления спроса цены на энергоносители могут вырасти.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что сокращение потребления энергии Китаем в прошлом году удержало мировые цены от дальнейшего роста на фоне сокращения импорта энергоносителей из России. Эксперт в беседе с изданием предупредил, что "следующая зима может быть более сложной", поскольку погода может стать более холодной, экспорт российского топлива еще больше сократится из-за западных санкций в связи с войной, а экономика Китая будет восстанавливаться.

Согласно приведенным данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть в Китае за год упал на 3%, или 390 тыс. баррелей в день, что стало первым снижением с 1990 года, в то время как общий мировой спрос увеличился на 2,2 млн баррелей в день, или примерно на 2%.