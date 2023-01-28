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Восстановление потребления Китаем нефти и газа может привести к росту цен

Восстановление потребления Китаем нефти и газа может привести к росту цен В 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за несколько десятилетий, и на фоне восстановления спроса цены на энергоносители могут вырасти.
Энергетика
28 января 2023 г. 16:51
Восстановление потребления Китаем нефти и газа может привести к росту цен

В 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за несколько десятилетий, и на фоне восстановления спроса цены на энергоносители могут вырасти.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что сокращение потребления энергии Китаем в прошлом году удержало мировые цены от дальнейшего роста на фоне сокращения импорта энергоносителей из России. Эксперт в беседе с изданием предупредил, что "следующая зима может быть более сложной", поскольку погода может стать более холодной, экспорт российского топлива еще больше сократится из-за западных санкций в связи с войной, а экономика Китая будет восстанавливаться.

Согласно приведенным данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть в Китае за год упал на 3%, или 390 тыс. баррелей в день, что стало первым снижением с 1990 года, в то время как общий мировой спрос увеличился на 2,2 млн баррелей в день, или примерно на 2%.

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Версия на английском языке Recovery in China’s oil & gas consumption may drive up prices

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