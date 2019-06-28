ЕС провел первые транзакции с Ираном через механизм INSTEX

Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX введен в действие, уже проводятся первые транзакции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости."INSTEX теперь работает, первые транзакции обрабатываются, и больше государств-членов ЕС к нему присоединятся", - сообщила она в пятницу в своем Twitter.Она также заявила, что достигнут "хороший прогресс по проектам в Араке и Фордо".В целом, по ее словам, на заседании совместной комиссии по СВПД состоялось "конструктивное обсуждение". "Полное и эффективное осуществление иранской сделки всеми сторонами остается ключевым", - указала она в своем сообщении.
Хотя ранее представитель США по Ирану Брайан Хук выступил с грозным заявлением: "За покупку иранской нефти будут наказаны все. По кругу. Без изъятий и исключений. Пощады не предусмотрено".По его словам, Вашингтон введет санкции против любой страны, которая импортирует сырую нефть из Ирана.
Economic DepartmentАвтор новости