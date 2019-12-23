Германия разрешила строить Северный поток-2 зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) по итогам проверки разрешило прокладывать трубы газопровода «Северный поток-2» зимой.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу BSH. Это может ускорить завершение строительства проекта, которое, как ожидали немецкие власти, должно было закончиться во втором полугодии 2020 года.

BSH проверяло, не повлияет ли прокладка труб зимой на морскую среду и на гнездовья птиц. Против строительства выступали экологи, писала газета Bild. Немецкое ведомство, однако, «не выявило серьезного влияния» проекта на окружающую среду. «BSH разрешило прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" на длину в 16,5 км в зимние месяцы»,— уточнили в BSH.

«Северный поток-2» должны достроить во втором полугодии 2020 года, заявил ранее координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Он также назвал «совершенно непостижимыми» новые американские санкции, введенные против газопровода.

Отметим, что 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны, предусматривающий санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». После этого трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская Allseas Group SA приостановила работы. Байер считает, что решение Дональда Трампа не было неожиданным. При этом представитель немецкого правительства добавил, что Германия «ожидала гораздо большего понимания от своих американских друзей», пишет Bloomberg.

В Кремле пообещали ответить на санкции США, но сроки введения ответных мер не назвали. Как выяснил “Ъ”, если Allseas окончательно бросит строительство «Северного потока-2», то «Газпром» достроит оставшиеся примерно 130 км трубы с помощью собственного трубоукладчика «Академик Черский» и принадлежащей «Межрегионтрубопроводстрою» баржи «Фортуна». В этом случае запуск газопровода может быть отсрочен.