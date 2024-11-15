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Война войной, а газ - по расписанию: Франция на треть нарастила поставки из РФ

Война войной, а газ - по расписанию: Франция на треть нарастила поставки из РФ Франция в январе-августе этого года на 30%, до 1,9 миллиарда евро, нарастила закупки российского газа.
Энергетика
15 ноября 2024 г. 08:13
Война войной, а газ - по расписанию: Франция на треть нарастила поставки из РФ

Франция в январе-августе этого года на 30%, до 1,9 миллиарда евро, нарастила закупки российского газа.

Как передает Report, такие цифры приводит РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно информации, за отчетный период РФ поставила в Евросоюз газа на 9 миллиардов евро, при этом в этом году трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте России. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 4,4 миллиарда евро.

Главным покупателем стала Франция — за восемь месяцев страна увеличила закупки на 30 процентов, до 1,9 миллиарда евро, хотя Париж после начала войны в Украине неоднократно высказывался за остановку роста поставок "голубого топлива" из России в Европу ужесточением контроля за импортом энергоресурсов.

В середине октября газета Financial Times сообщала, что Франция совместно с девятью странами ЕС направила в Еврокомиссию соответствующую жалобу.

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