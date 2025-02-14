Водные ресурсы Азербайджана: необходимость увеличения объемов

Водные ресурсы Азербайджана: необходимость увеличения объемов

В условиях глобальных климатических изменений и, как результат, сокращения водных ресурсов и роста потребности в стабильном водоснабжении, Азербайджан делает стратегическую ставку на современные технологии.

Первый в стране пилотный проект по опреснению морской воды открывает новые перспективы для оптимизации и повышения эффективности использования водных ресурсов. Этот шаг, инициированный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не только способствует решению существующих проблем, но и формирует основу для устойчивого водного будущего.

Распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды подписано главой государства в апреле 2023 года. В феврале 2024 года Министерство экономики Азербайджана объявило конкурс на строительство завода по опреснению морской воды. Уже в ноябре три компании представили свои предложения, а через два месяца был объявлен победитель.

Ключевые требования конкурса включали проектирование завода, его строительство, привлечение инвестиций и последующее управление объектом. На состоявшемся в Министерстве экономики мероприятии были вскрыты пакеты с тендерными предложениями. По итогам тщательной процедуры оценки предложений, для реализации проекта был отобран консорциум под руководством компании из Саудовской Аравии ACWA Power – одного из глобальных лидеров в области опреснения воды и зеленой энергетики. Портфель ACWA Power в настоящее время включает 94 проекта с инвестиционной стоимостью 97 млрд. долларов США. Компания располагает производственными мощностями для выработки 69 ГВт энергии и опреснения 8 миллионов кубометров воды ежедневно. В состав консорциума также входит турецкая компания “IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, обладающая более чем пятидесятилетним опытом реализации крупных проектов в таких сферах как промышленность, инфраструктура, инвестиции, производство и распределение энергии, туризм и др. Уникальной особенностью данного пилотного проекта является его реализация на основе модели государственно-частного партнерства, которая заложена в Законе и соответствующих нормативных актах “О государственно-частном партнерстве в Азербайджанской Республике”.

Инновационный завод станет ключевым элементом водной инфраструктуры Азербайджана. Реализация проекта не только поможет удовлетворить возрастающие потребности Баку и Абшеронского полуострова в питьевой воде, но и окажет значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Улучшение управления водными ресурсами, внедрение передовых технологий и привлечение инвестиций –три основных столпа, на которых базируется этот амбициозный проект.

Согласно условиям, завод мощностью 300 тыс. кубометров воды в день будет построен в Сумгайытском химическом промышленном парке в течение двух с половиной лет. По завершению строительства управление заводом, в течение 27,5 лет, будет осуществлять победивший консорциум, после чего объект перейдет под контроль Агентства водных ресурсов Азербайджана.

Почему Азербайджан нуждается в заводе по опреснению морской воды именно сейчас?

Вода – стратегический ресурс, который определяет социально-экономическую устойчивость и перспективы развития любого государства. В Азербайджане, как и во многих странах мира, водные запасы постепенно сокращаются, что требует оперативных и всесторонних мер для обеспечения устойчивого водоснабжения.

Текущая ситуация с водными ресурсами

В Азербайджане для обеспечения населения питьевой водой и водоснабжения сельского хозяйства используются как наземные, так и подземные источники воды. Наземные водные ресурсы Азербайджана составляют 30,9 км³, из которых 10,6 км³ приходится на местные водные ресурсы, а 20,3 км³ – на трансграничные. Потенциальные запасы подземных вод в стране оцениваются в 9,0 км³, а утвержденные (эксплуатационные) запасы составляют 4,38 км³.

В отчете Центрального разведывательного управления США, посвященном изменениям климата, Азербайджан был включен в список 39 стран, которые пострадают от климатических изменений больше всего. С учетом прогнозов повышения температуры воздуха на 2-3°C в ближайшие 50 лет ожидается сокращение как наземных, так и подземных водных ресурсов на 15%. Как видно из приведенных данных, водные ресурсы Азербайджана значительно сокращаются. Развитие экономики и сельского хозяйства, создание в стране современных агропромышленных комплексов и промышленных производств, рост населения – все это неумолимо ведет к росту потребления воды.

Особую сложность добавляет то, что более 70% водных ресурсов Азербайджана формируется за пределами страны – в Грузии, Армении, Турции и, частично, в Иране. Вода в республику поступает через реки Кура, Араз и другие малые водотоки, что создает зависимость от внешних факторов, включая климатические изменения и международные отношения.

С каждым годом потребление питьевой и технической воды в Азербайджане увеличивается. Это обусловлено:

– ростом населения, требующим увеличения объемов воды,

– развитием сельского хозяйства: расширение посевных площадей требует дополнительных ресурсов для орошения,

– индустриализацией: новые промышленные предприятия увеличивают нагрузку на потребление водных ресурсов,

– развитием агропромышленных комплексов: современные технологии требуют стабильного водоснабжения.

Почему именно сейчас?

Сокращение водных запасов, рост их потребления и зависимость от соседних стран делают строительство завода по опреснению морской воды стратегически важной мерой не только в ответ на текущие вызовы, но и шагом к устойчивости водоснабжения в долгосрочной перспективе.

В пилотном режиме этот проект сыграет значимую роль в диверсификации водных ресурсов, позволит оценить эффективность технологии опреснения, создаст основу для аналогичных инициатив, обеспечит питьевой водой Баку и Абшеронский полуостров, а также снизит зависимость от внешних источников.

Перспективы

В дальнейшем подобные заводы по опреснению воды могут быть размещены вдоль побережья Каспийского моря, что позволит:

увеличить объемы доступной питьевой воды.

поддержать развитие сельского хозяйства и промышленности.

обеспечить устойчивость в условиях изменяющегося климата и увеличивающейся потребности в водных ресурсах.

Эффективность: как опреснение морской воды решает стратегические задачи водоснабжения

Обеспечение доступности к пресной воде в Азербайджане требует значительных финансовых вложений. Строительство установок по опреснению морской воды не только открывает новые перспективы для решения проблем водоснабжения, но и способствует экономии природных ресурсов, а также в определенной степени снижает финансовые и технические затраты.

Опреснение морской воды имеет ряд экономических преимуществ:

Уменьшение зависимости от водных ресурсов других регионов. Дополнительные объемы пресной воды, полученные в результате опреснения, позволят улучшить водоснабжение Баку и его пригородов исключая необходимость привлечения воды из других регионов. Сокращение расходов на инфраструктуру. Исчезнет необходимость в строительстве дорогостоящих водопроводов и насосных станций для транспортировки воды из удаленных районов. Например, водопровод Огуз-Габала-Баку, ставший одним из самых масштабных инфраструктурных проектов Азербайджана, ярко демонстрирует сложность и стоимость подобных решений. Его строительство обошлось в 480 млн. манатов. Протяженность водопровода, введенного в эксплуатацию в 2010 году, составляет 262 км. Проект включал бурение 100 скважин глубиной 150 метров и сооружение водозаборного узла. Строительство водопроводов требует значительных финансовых и природных ресурсов, в то время как использование опреснительных установок представляет собой альтернативу, позволяющую минимизировать эти издержки. Долгосрочная устойчивость. Заводы по опреснению обеспечивают надежный доступ к водным ресурсам независимо от изменений климатических условий. Технологическое лидерство. Реализация подобных проектов позволит Азербайджану стать пионером в области внедрения инноваций на региональном уровне.

Мировая практика: как опреснительные заводы формируют устойчивое будущее

Опреснение морской воды уже давно стало ключевым методом решения проблемы водоснабжения в регионах с ограниченными водными ресурсами. Опреснительные заводы формируют устойчивое будущее, обеспечивая надежный источник пресной воды в условиях угрозы дефицита водных ресурсов, связанного с изменением климата, ростом населения и интенсификацией промышленной деятельности. Такие заводы способствуют снижению зависимости от природных водоемов, уменьшают экологическое давление на экосистемы и поддерживают социально-экономическое развитие, предоставляя воду для бытовых и промышленных нужд. Наиболее успешные примеры демонстрируют страны Ближнего Востока, где опреснительные установки играют важнейшую роль в обеспечении населения и промышленности водой.

Лидеры в сфере опреснения воды:

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия – мировые лидеры, на чьей территории расположены крупнейшие заводы по опреснению воды.

– мировые лидеры, на чьей территории расположены крупнейшие заводы по опреснению воды. Кувейт, Оман и Алжир активно используют подобные технологии для поддержания водоснабжения в условиях засушливого климата.

активно используют подобные технологии для поддержания водоснабжения в условиях засушливого климата. Израиль – яркий пример эффективности опреснительных установок. В стране функционирует пять заводов, которые ежегодно производят около 600 млн кубометров воды, покрывая 42% потребности страны в питьевой воде.

Ближний Восток, включая Израиль, является глобальным центром опреснения воды, где сосредоточено около 45% всех мировых мощностей. Эти страны сделали опреснение частью своей долгосрочной стратегии для преодоления вызовов засушливого климата и нехватки природных водных ресурсов.

Почему это важно для Азербайджана?

Азербайджан, в отличие от стран Ближнего Востока, не сталкивается с экстремальной нехваткой воды. Однако доступ к дополнительным объемам воды и внедрение современных технологий опреснения открывают перспективы для развития.

Опыт указанных стран показывает, что инвестиции в опреснительные установки окупаются благодаря их надежности, долговечности и способности обеспечить население и экономику жизненно важным ресурсом. Несмотря на то, что водная проблема в Азербайджане менее остра, использование подобных технологий станет не только решением текущих задач, но и инструментом подготовки к вызовам будущего.

Опреснение воды – не просто инфраструктурный проект, а стратегический инструмент, который обеспечивает безопасность, стабильность и развитие в условиях меняющегося мира. Азербайджан создает уникальную возможность извлечь максимум из опыта ведущих стран, адаптируя передовые практики к своим условиям.

Внедрение технологий опреснения морской воды – это стратегический шаг к созданию надежной и устойчивой системы водоснабжения. Этот проект не просто отвечает текущим вызовам, но и закладывает фундамент для будущего Азербайджана, где вода будет надежным ресурсом, поддерживающим экономический рост и благополучие общества.