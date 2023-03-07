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Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы

Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы Профсоюзы в качестве протеста против пенсионной реформы останавливают все четыре терминала по приему СПГ во Франции: на неделю остановятся три объекта компании Elengy, а терминал Fluxys остановится на двое суток.
Энергетика
7 марта 2023 г. 10:41
Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы

Профсоюзы в качестве протеста против пенсионной реформы останавливают все четыре терминала по приему СПГ во Франции: на неделю остановятся три объекта компании Elengy, а терминал Fluxys остановится на двое суток.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет местная пресса.

Франция - крупнейший в Европе покупатель и получатель СПГ - на нее приходится 27% всего импорта в регион. За первые пять дней марта французские терминалы отправляли в газотранспортную систему по 117 млн кубометров газа в сутки.

Теоретически остановка приемных терминалов может быть компенсирована отбором газа из подземных хранилищ - технические мощности позволяют покрыть выпавшие объемы. Однако у Франции на сегодня одни из самых скудных запасов газа в ПХГ - менее 38% (хуже по Европе ситуация только в Латвии).

Также дефицит газа в системе может быть компенсирован за счет перетоков из соседних государств. Однако все это неминуемо должно сказаться на ценах спотового рынка.

Кроме того, продолжается простой газопровода из Великобритании в Бельгию Interconnector, он остановился в минувшую субботу из-за аварии.

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Версия на английском языке French unions to temporarily shut down all LNG terminals in protest

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