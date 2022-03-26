Во Франции построят плавучий терминал для приема СПГ

Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Как передает Report cо ccылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Echos со ссылкой на источники.

Отмечается, что Франция намерена задействовать беспрецедентные ресурсы для увеличения своих мощностей по приему СПГ и снижения зависимости от российского газа.

Проект строительства плавучего терминала в порту Гавр готовят министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, и портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.

"Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок. Поэтому необходимо сделать все, чтобы ускорить получение необходимых разрешений", - цитирует издание председателя комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы дополнительные мощности по приему СПГ были введены в эксплуатацию в течение года.

Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год или 3,9 млн тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из США, Катара или Африки.