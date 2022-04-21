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Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России

Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь не исключает возможности введения эмбарго на поставки в страны Евросоюза российских газа и нефти.
Энергетика
21 апреля 2022 г. 11:16
Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь не исключает возможности введения эмбарго на поставки в страны Евросоюза российских газа и нефти.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала France Info.

"Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", — ответил Атталь на вопрос о том, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России.

Напомним, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон ранее говорил о том, что страны Евросоюза вместе с США намерены усилить санкции против РФ в ближайшие дни.

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Версия на английском языке France on possible introduction of EU embargo on Russian gas

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