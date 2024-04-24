Во Франции обсуждают перспективы инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана

Сегодня в Париже начал свою работу двухдневный международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Сегодня в Париже начал свою работу двухдневный международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-издание "ТуркменПортал".

Мероприятие организовано государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" в партнерстве с "Туркмен Форум" и британской компанией GaffneyCline.

Туркменскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Батыр Аманов.

"В ходе форума будут рассмотрены перспективы международного сотрудничества в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, актуальные вопросы развития возобновляемых источников энергии и устойчивой энергетики", - сообщает издание.