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Во Франции обсуждают перспективы инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана

Во Франции обсуждают перспективы инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана Сегодня в Париже начал свою работу двухдневный международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.
Энергетика
24 апреля 2024 г. 12:41
Во Франции обсуждают перспективы инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана

Сегодня в Париже начал свою работу двухдневный международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-издание "ТуркменПортал".

Мероприятие организовано государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" в партнерстве с "Туркмен Форум" и британской компанией GaffneyCline.

Туркменскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Батыр Аманов.

"В ходе форума будут рассмотрены перспективы международного сотрудничества в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, актуальные вопросы развития возобновляемых источников энергии и устойчивой энергетики", - сообщает издание.

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Версия на английском языке Paris hosts forum on investments in Turkmenistan's oil and gas sector

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