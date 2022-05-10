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Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней

Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней Введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть - это вопрос нескольких дней.
Энергетика
10 мая 2022 г. 11:07
Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней

Введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть - это вопрос нескольких дней.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро", - заявил Бон в эфире телеканала LCI в ответ на вопрос, является ли введение эмбарго на нефть из РФ делом нескольких часов или дней.

Он выразил надежду, что сомнения Венгрии по этому вопросу удастся преодолеть как можно скорее.

"Но сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из РФ", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке French minister: EU deal on Russian oil ban may be reached this week

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