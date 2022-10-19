Во Франции из-за забастовок наблюдается дефицит топлива на АЗС

На 23% АЗС во Франции нет как минимум одного вида топлива из-за продолжающихся забастовок на НПЗ.

На 23% АЗС во Франции нет как минимум одного вида топлива из-за продолжающихся забастовок на НПЗ.

Как передает Report, об этом сообщила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в среду в эфире радиостанции Franceinfo.

"В среднем по Франции ситуация на АЗС улучшилась: на данный момент сложности испытывают 23% АЗС в стране", - сообщила министр.

Ранее из-за забастовок бензин отсутствовал на 30% заправок на всей территории Франции.

"В трех регионах сохраняются трудности с поставками топлива. Сейчас более 30% автозаправок испытывают нехватку как минимум одного вида топлива в регионе Иль-де-Франс, Бургундия-Франш-Конте и Овернь-Рона-Альпы. По этой причине правительство сегодня вернет к работе персонал на нефтехранилище Фейзин, нужно наладить ситуацию в этих регионах", - сообщила министр.

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies во Франции длятся с 27 сентября. Протестные акции привели к дефициту топлива на каждой третьей АЗС в стране. На прошлой неделе правительство начало силой возвращать сотрудников к работе на ряде топливных хранилищ, чтобы обеспечить поставки бензина на заправки.

В ответ на "нелегитимные", по мнению профсоюзов, действия правительства, нарушающие право на забастовку, во вторник по всей Франции прошли межпрофессиональные забастовки и манифестации. Они затронули секторы атомной и угольной энергетики, транспорта и образования. По данным МВД Франции, более 100 тыс. человек приняли участие в межотраслевых манифестациях с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда по всей стране, в том числе 13 тыс. - в Париже.