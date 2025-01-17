Во Франции и Нидерландах запасы газа опустились ниже 50%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции и Нидерландов опустились ниже 50%.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции и Нидерландов опустились ниже 50%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

ПХГ Франции по состоянию на 15 января заполнены на 49,24%, в них находится около 6,4 млрд куб. м газа. Отбор из хранилищ в стране вырос до максимума с начала отопительного сезона.

Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились до 47,58%, в Хорватии - до 47,74%. Это наименьшие показатели среди всех стран ЕС.

Наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе отмечается сейчас в Португалии (близки к 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов Швеция (88,04%), Испания (77,48%) и Польша (77,35%). ПХГ Италии наполнены на 71,44%, Австрии - на 70,31%, Германии - на 68,48%, Словакии - на 67,59%, Болгарии - на 65,18%, Венгрии - на 62,68%.

Также ниже 60% запасы опустились в Латвии (59,92%), Чехии (59,34%), Румынии (56,38%), Бельгии (55,81%) и Дании (53,87%).