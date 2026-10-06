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    VNG готова увеличить импорт газа из Азербайджана и заключить долгосрочный контракт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 11:55
    VNG готова увеличить импорт газа из Азербайджана и заключить долгосрочный контракт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Германская компания VNG AG заинтересована в увеличении объемов импорта газа из Азербайджана и переходе на долгосрочные контракты.

    Об этом Report заявил старший вице-президент и руководитель направления корпоративного развития VNG AG Оливер Хилл.

    По его словам, VNG заинтересована в расширении сотрудничества с SOCAR не только в сфере поставок природного газа, но и в таких направлениях, как биометан, возобновляемые источники энергии, водород и декарбонизированные виды топлива.

    "Как я уже сказал, это долгосрочный контракт. Кроме того, мы видим возможности для сотрудничества в сфере биометана и возобновляемых источников энергии", - отметил Хилл.

    Он также подчеркнул важность соответствия Азербайджана и поставляемого из страны в Европу газа требованиям ЕС в области выбросов метана, которые сейчас разрабатываются Евросоюзом. "Это очень большой и важный вопрос. Для нас важно иметь возможность в будущем увеличить объемы", - сказал он.

    Хилл отметил, что VNG также заинтересована в водороде и других декарбонизированных видах топлива. "Как я уже упоминал, мы не электрическая компания - мы компания, работающая с молекулами. Мы перемещаем молекулы из пункта А в пункт Б, поэтому нас интересует водород", - пояснил он.

    Говоря об объемах поставок природного газа, Хилл сообщил, что в настоящее время VNG импортирует из Азербайджана 2,5 ТВт·ч газа. "Мы хотели бы увеличить этот объем настолько, насколько это возможно", - заявил он.

    Хилл также подтвердил готовность VNG заключить долгосрочный контракт. По его словам, действующий договор рассчитан всего на три года, в то время как компания готова перейти к соглашению сроком на 15–20 лет.

    По его словам, такой формат позволит обеспечить долгосрочные поставки газа в Германию и одновременно создать условия для инвестиций в Азербайджане.

    Оливер Хилл Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Поставки газа из Азербайджана в Европу Водородная энергетика Азербайджано-германские отношения
    VNG Azərbaycandan təbii qaz idxalını artırmağa, uzunmüddətli müqavilə bağlamağa hazırdır - EKSKLÜZİV
    VNG AG seeks to increase Azerbaijani gas imports - EXCLUSIVE
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