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Правительство Азербайджана установило лимит на объемы импорта SOCAR бензина марки АИ-92 и дизтоплива 

Правительство Азербайджана установило лимит на объемы импорта SOCAR бензина марки АИ-92 и дизтоплива  10:47 Внесены изменения в ставки по акцизам на подакцизные товары, импортируемые в Азербайджан.
Энергетика
22 мая 2025 г. 11:22
Правительство Азербайджана установило лимит на объемы импорта SOCAR бензина марки АИ-92 и дизтоплива 

Кабинет министров Азербайджана установил лимиты на импорт Государственной нефтяной компанией (SOCAR) до 1 июня 2025 года бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В частности, кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин", утвержденную его постановлением от 17 ноября 2017 года, и в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана, утвержденные постановлением от 19 января 2001 года.

Согласно решению правительства, лимит на импорт бензина марки АИ-92 на период с 1 января по 1 июня 2025 года установлен в 83 тыс. тонн, дизельного топлива - 18 тыс. тонн.

Кроме того, ставка акциза на импорт бензина марки АИ-92 и дизельного топлива установлена в размере 1 маната за тонну до 1 июня, а с 1 июня - 200 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets upper limit for volume of RON92 gasoline and diesel fuel imported by SOCAR
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilib

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