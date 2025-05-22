Правительство Азербайджана установило лимит на объемы импорта SOCAR бензина марки АИ-92 и дизтоплива

10:47 Внесены изменения в ставки по акцизам на подакцизные товары, импортируемые в Азербайджан.

Кабинет министров Азербайджана установил лимиты на импорт Государственной нефтяной компанией (SOCAR) до 1 июня 2025 года бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В частности, кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин", утвержденную его постановлением от 17 ноября 2017 года, и в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана, утвержденные постановлением от 19 января 2001 года.

Согласно решению правительства, лимит на импорт бензина марки АИ-92 на период с 1 января по 1 июня 2025 года установлен в 83 тыс. тонн, дизельного топлива - 18 тыс. тонн.

Кроме того, ставка акциза на импорт бензина марки АИ-92 и дизельного топлива установлена в размере 1 маната за тонну до 1 июня, а с 1 июня - 200 манатов.