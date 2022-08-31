Внесены изменения в ставки акцизов на бензин АИ-92 и дизтопливо

Постановлением Кабинета министров от 23 августа 2022 года "Об изменении уровня акцизных ставок на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с затратами на их перевозку по территории страны" внесены изменения в ставки акцизов на автобензин марки АИ-92

Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 23 августа 2022 года "Об изменении уровня акцизных ставок на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с затратами на их перевозку по территории страны" внесены изменения в ставки акцизов на автобензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Об этом Report сообщили в секретариате Тарифного (ценового) Совета.

Согласно постановлению, в связи с изменением акцизных ставок на автомобильный бензин марки АИ-92 с 42 до 42,5 процента, а на дизельное топливо с 18 до 18,3 процента возникла необходимость в пересмотре решения Тарифного (ценового) совета от 26 июля 2022 года “О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны” и приведении его в соответствие с постановлением Кабинета министров.

Отметим, что изменение тарифа не влияет на розничную цену бензина и дизельного топлива, а текущая розничная цена этих продуктов не меняется. Так, решением Тарифного (ценового) Совета произведены внутренние изменения в ценовой цепочке автомобильного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, снижены тарифы производителей, а оптовые тарифы сохранены на текущем уровне.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.