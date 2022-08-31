О нас

Внесены изменения в ставки акцизов на бензин АИ-92 и дизтопливо

Внесены изменения в ставки акцизов на бензин АИ-92 и дизтопливо Постановлением Кабинета министров от 23 августа 2022 года "Об изменении уровня акцизных ставок на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с затратами на их перевозку по территории страны" внесены изменения в ставки акцизов на автобензин марки АИ-92
Энергетика
31 августа 2022 г. 15:21
Внесены изменения в ставки акцизов на бензин АИ-92 и дизтопливо

Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 23 августа 2022 года "Об изменении уровня акцизных ставок на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с затратами на их перевозку по территории страны" внесены изменения в ставки акцизов на автобензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Об этом Report сообщили в секретариате Тарифного (ценового) Совета.

Согласно постановлению, в связи с изменением акцизных ставок на автомобильный бензин марки АИ-92 с 42 до 42,5 процента, а на дизельное топливо с 18 до 18,3 процента возникла необходимость в пересмотре решения Тарифного (ценового) совета от 26 июля 2022 года “О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны” и приведении его в соответствие с постановлением Кабинета министров.

Отметим, что изменение тарифа не влияет на розничную цену бензина и дизельного топлива, а текущая розничная цена этих продуктов не меняется. Так, решением Тарифного (ценового) Совета произведены внутренние изменения в ценовой цепочке автомобильного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, снижены тарифы производителей, а оптовые тарифы сохранены на текущем уровне.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-92 benzinin və dizel yanacağının aksiz dərəcələrində dəyişiklik olunub

Экслюзивные новости

Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi