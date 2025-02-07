Внедрение в Азербайджане "умной" системы управления газовой сетью обойдется в $480 млн

На внедрение в Азербайджане системы управления "умной газовой сетью" будет направлено $480 млн.

На внедрение в Азербайджане "умной" системы управления газовой сетью будет направлено $480 млн.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльчин Агакишиев на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"На COP29 было достигнуто соглашение между SOCAR и IntelliGrid о внедрении передовой системы управления "умными газовыми сетями" в зоне обслуживания ПО “Азеригаз”. В рамках проекта стоимостью $480 млн планируется использовать искусственный интеллект (ИИ) для снижения утечки газа", - сказал он.

Агакишиев подчеркнул, что на COP29 были подтверждены стремления Азербайджана и, в частности SOCAR, по сокращению выбросов в нефтегазовой отрасли.

"SOCAR взяла на себя обязательства полностью прекратить рутинное сжигание газа на всех своих объектах к 2030 году, снизить интенсивность выбросов в upstream-активах на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2022 года, уменьшить корпоративную интенсивность выбросов на 30% и абсолютные выбросы на 20% к 2035 году, сократить выбросы метана до уровня менее 0,2% в upstream-активах к 2035 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году", - добавил он.

Как сообщалось, SOCAR и IntelliGrid (ОАЭ), совместное предприятие холдинга Esyasoft и компании Presight, 11 ноября 2024 года подписали соглашение о внедрении ультрасовременной системы управления "умными" газовыми сетями в зоне обслуживания ПО "Азеригаз".

Согласно документу, возможности искусственного интеллекта IntelliGrid будут использованы для интеграции анализа данных, прогнозного технического обслуживания и мониторинга в реальном времени. Это позволит оптимизировать потребление газа, минимизировать потери и повысить общую эффективность операций.