Власти Японии: Решение ОПЕК+ по сокращению добычи может привести к росту цен

Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть.

Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

"Нам известно, что на встрече ОПЕК+ было принято решение о продлении сокращения добычи нефти до конца 2024 года. В начале апреля ряд стран уже объявил о сокращении добычи. К тому же сейчас Саудовская Аравия приняла решение о сокращении добычи нефти на 1 млн в июле. То есть растет дисбаланс спроса и предложения и непрозрачность, что может привести к остановке цен на нефть на высоком уровне. Правительство внимательно следит за тенденциями на мировом энергетическом рынке, а также за влиянием на экономику Японии, включая рост цен", - сказал Мацуно.

По итогам прошедшего в воскресенье заседания ОПЕК+ было принято решение о сокращении общего целевого уровня добычи нефти с 2024 года еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей в сутки.