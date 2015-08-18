​Власти США дали разрешение Shell на бурение в Арктике с целью поиска нефти и газа

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Барака Обамы предоставила 17 августа разрешение энергетической компании Royal Dutch Shell на буровые работы в Арктике с целью поиска нефти и газа.

Как передает Report, об этом сообщила вашингтонская газета Politico.

"Администрация Обамы разрешила сегодня Royal Dutch Shell проводить работы по бурению в поисках нефти и газа в подводной части Арктики", - пишет издание.

Компания в 1989-1990 годах уже вела в Чукотском море буровые работы и обнаружила природный газ, а также признаки присутствия нефти. Сейчас Royal Dutch Shell пытается выйти в этом районе на крупное нефтяное месторождение.

Согласно подсчетам Геологической службы США, в Арктике находятся еще необнаруженные нефтяные месторождения с общими запасами в 90 млрд баррелей извлекаемой нефти. Это составляет 13% общемировых неразведанных запасов нефти.