Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявления представителя правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

По его словам, Польша сейчас получает 21 млн злотых ($5,4 млн) за транзит российского газа. Представитель правительства Польши добавил, что эта плата "практически [равна] нулю".

"Это вопрос бизнеса, - приводит агентство слова Петра Наимского. - Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным. Наимский также заявил, что "Газпром" должен платить за транзит по рыночным ценам.

В середине июня этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.

В начале июня компания Gaz-System, выполняющая функции оператора польского участка газопровода "Ямал - Европа", будет проводить аукционы на свои мощности после завершения контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу. Как напомнили в Gaz-System, 16 мая 2020 года истечет "исторический контракт на транспортировку газа ямальским газопроводом". В период с 17 мая по 30 сентября 2020 года компания предложит на аукционах имеющуюся пропускную способность газопровода "Ямал - Европа" в разных вариантах, в том числе квартальном, месячном и суточном. Аукционы квартальных продуктов начнутся 5 августа 2019 года, после чего будут проводиться аукционы на краткосрочные продукты.

Газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Газопровод соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.