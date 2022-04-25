Власти Казахстана прогнозируют дефицит газа к 2025 году

Казахстан с учетом роста потребления газа может столкнуться с его дефицитом к 2025 году.

Казахстан с учетом роста потребления газа может столкнуться с его дефицитом к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом заявил на "правительственном часе" в сенате парламента министр энергетики страны Болат Акчулаков.

По его словам, с 2017 года по 2021 год потребление газа выросло на 4,8 млрд кубометров с 13,8 до 18,6 млрд кубометров. Среднегодовой прирост потребления газа составляет порядка 7%.

"На фоне динамичного роста потребления на внутреннем рынке мы уже к 2025 году прогнозируем незначительный дефицит газа. Однако, если наши горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным", - сказал министр.

В этой ситуации остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы страны, для чего необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах - разведка, добыча и переработка газа, продолжил он.

"Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления стимулирующей цены для недропользователей инвесторов", - отметил Акчулаков.