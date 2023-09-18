Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти штата Калифорния обвиняют Shell, BP plc, Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron Corp. в ущербе на десятки миллиардов долларов и введении общественности в заблуждение за счет занижения связанных с ископаемым топливом рисков.

Власти штата Калифорния обвиняют Shell, BP plc, Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron Corp. в ущербе на десятки миллиардов долларов и введении общественности в заблуждение за счет занижения связанных с ископаемым топливом рисков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет газета The New York Times.

Чиновники подали в суд Сан-Франциско гражданский иск на 135 страниц, в котором потребовали создать специальный фонд для покрытия будущего ущерба от связанных с климатом катастроф в штате.

В числе ответчиков по иску также указан Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API).

NYT называет иск самым значительным из тех, которые подавались против компаний нефтегазовой и угольной отраслей в связи с их ролью в изменении климата. Президент некоммерческой организации Center for Climate Integrity Ричард Уайлс, чье мнение приводит издание, также называет это дело "самым значительным, решительным и мощным в истории США климатическим судебным процессом, направленным против нефтегазовой отрасли".

Власти Калифорнии считают, что руководство нефтегазовых компаний знало, что использование ископаемого топлива будет иметь катастрофические последствия, но распространяло дезинформацию на эту тему, пишет Financial Times.

Введение общества в заблуждение привело к замедленной реакции на глобальное потепление, что повлекло за собой ущерб на миллиарды долларов, в том числе от засухи и лесных пожаров, утверждают истцы.

Иск также направлен на предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды в результате действий представителей отрасли, сообщает FT.

"Больше 50 лет нефтяные гиганты обманывали нас, скрывая тот факт, что они давно знали, как опасны для нашей планеты ископаемые топлива, которые они производят, - цитирует британская газета слова губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. - Калифорнийские налогоплательщики не должны за это расплачиваться. Власти штата принимают меры к тому, чтобы привлечь больших загрязнителей к ответственности".

Как утверждается в иске штата, ученые из нефтяной отрасли еще в 1950-х годах знали, что сжигание ископаемого топлива будет иметь катастрофические последствия для климата и у властей очень мало времени для принятия мер.

По мнению Chevron, которое приводит FT, проблема изменения климата носит глобальный характер, и ее решение требует скоординированных международных усилий, а не спонтанных судебных разбирательств.

Shell, заявление которой цитирует NYT, также назвала зал судебных заседаний неподходящим местом для решения проблемы глобального потепления.

Exxon Mobil в 2019 году выиграла дело против властей штата Нью-Йорк, обвинявших ее в существенном искажении информации о рисках в области изменения климата.