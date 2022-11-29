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Власти Италии национализируют НПЗ Lukoil на Сицилии

Власти Италии национализируют НПЗ Lukoil на Сицилии Правительство Италии намерено национализировать принадлежащий Lukoil нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Окончательное решение примут на заседании правительства в четверг, 1 декабря.
Энергетика
29 ноября 2022 г. 12:30
Власти Италии национализируют НПЗ Lukoil на Сицилии

Правительство Италии намерено национализировать принадлежащий Lukoil нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Окончательное решение примут на заседании правительства в четверг, 1 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.

По их данным, подготовкой инициативы занимаются министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий Адольфо Урсо. Ожидается, что сицилийский НПЗ перейдет под контроль Минэкономики Италии.

Завод Lukoil в итальянской коммуне Приоло на юго-востоке Сицилии - третье предприятие в Европе по объему переработки нефти. В 2008 году российская компания выкупила 49% предприятия. Завод производит около 22% потребляемого в Италии топлива. В ноябре Lukoil отказался продавать завод американской Crossbridge. В случае введения эмбарго на российскую нефть заводу грозит банкротство.

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Версия на английском языке Italian authorities to nationalize Lukoil refinery in Sicily

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