Власти Италии национализируют НПЗ Lukoil на Сицилии

Правительство Италии намерено национализировать принадлежащий Lukoil нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Окончательное решение примут на заседании правительства в четверг, 1 декабря.

Правительство Италии намерено национализировать принадлежащий Lukoil нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Окончательное решение примут на заседании правительства в четверг, 1 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.

По их данным, подготовкой инициативы занимаются министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий Адольфо Урсо. Ожидается, что сицилийский НПЗ перейдет под контроль Минэкономики Италии.

Завод Lukoil в итальянской коммуне Приоло на юго-востоке Сицилии - третье предприятие в Европе по объему переработки нефти. В 2008 году российская компания выкупила 49% предприятия. Завод производит около 22% потребляемого в Италии топлива. В ноябре Lukoil отказался продавать завод американской Crossbridge. В случае введения эмбарго на российскую нефть заводу грозит банкротство.