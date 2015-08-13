Власти Греции обсудили с SOCAR вопрос DESFA

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Министр энергетики Греции Панос Скурлетис и генеральный директор компании SOCAR Energy S.A. Greece Анар Мамедов обсудили вопросы приобретения SOCAR акций компании DESFA и строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) на территории Греции. Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства по производственным реформам, охране окружающей среды и энергетики Греции.

Греческий министр выразил готовность нового правительства поддержать сотрудничество двух стран в энергетической сфере.

По информации, вопрос приобретения DESFA может затянуться до конца 2015 года, так как в настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Совета директоров Европейской Комиссии.

По информации, вчера Р.Скурлетис и генеральный секретарь энергетики и ископаемых ресурсов Апостолос Алексопулос встретились с управляющим директором консорциума TAP Яном Брэдшоу, директором по внешним связям Михаэлем Хофманом и директором ТАР по Греции Рикардом Скуфиасом.

Обсуждения касались в основном технических вопросов и сроков начала строительства трубопровода.