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    Власти Греции обсудили с SOCAR вопрос DESFA

    Греческий министр выразил готовность нового правительства поддержать сотрудничество двух стран в энергетической сфере

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Министр энергетики Греции Панос Скурлетис и генеральный директор компании SOCAR Energy S.A. Greece Анар Мамедов обсудили вопросы приобретения SOCAR акций компании DESFA и строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) на территории Греции. Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства по производственным реформам, охране окружающей среды и энергетики Греции.

    Греческий министр выразил готовность нового правительства поддержать сотрудничество двух стран в энергетической сфере.

    По информации, вопрос приобретения DESFA может затянуться до конца 2015 года, так как в настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Совета директоров Европейской Комиссии.

    По информации, вчера Р.Скурлетис и генеральный секретарь энергетики и ископаемых ресурсов Апостолос Алексопулос встретились с управляющим директором консорциума TAP Яном Брэдшоу, директором по внешним связям Михаэлем Хофманом и директором ТАР по Греции Рикардом Скуфиасом.

    Обсуждения касались в основном технических вопросов и сроков начала строительства трубопровода. 

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