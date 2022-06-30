Власти Франции заставили TotalEnergies снизить цены на бензин на заправках

TotalEnergies под давлением властей Франции примет дополнительные меры для борьбы с ростом цен на энергоносители.

TotalEnergies под давлением властей Франции примет дополнительные меры для борьбы с ростом цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в четверг компания объявила о скидках на розничные цены на топливо на французских бензозаправочных станциях.

С 1 июля по 31 августа TotalEnergies введет на местных придорожных заправках скидку в размере 0,12 евро на литр топлива. С учетом государственной скидки на топливо, равной 0,18 евро, суммарная скидка на заправках компании достигнет 0,30 евро на литр.

"Уже несколько месяцев рост расходов на энергоресурсы способствует повышению цен на топливо и негативно отражается на покупательной способности граждан Франции, которым машина необходима для передвижения. В первую очередь это влияние чувствуют малоимущие люди", — сказано в сообщении.

Компания сообщила, что берет на себя обязательство перед своими клиентами в летний период снизить цены. Этим смогут воспользоваться около 17 млн человек.