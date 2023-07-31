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Власти Британии решили активизировать разведку нефти и газа в Северном море

Власти Британии решили активизировать разведку нефти и газа в Северном море Британское правительство объявило, что выдаст сотни новых лицензий на разведку нефтяных и газовых месторождений в Северном море.
Энергетика
31 июля 2023 г. 12:57

Британское правительство объявило, что выдаст сотни новых лицензий на разведку нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Sky news.

"Сейчас для нас важнее, чем когда бы то ни было, укрепление энергетической безопасности и обеспечение независимости в этой сфере с целью поставлять более доступную и чистую энергию британским домохозяйствам и предприятиям", - заявил премьер-министр Риши Сунак перед поездкой в Шотландию.

По его словам, даже если страна достигнет нулевого уровня выбросов парниковых газов в 2050 году, четверть энергии будет поступать от нефти и газа.

Также Лондон намерен запустить на северо-востоке Шотландии и в районе Хамбера на восточном побережье два проекта по улавливанию, утилизации и хранению углерода. На Даунинг-стрит считают, что эти проекты позволят создать до 50 тыс. рабочих мест, а разведка нефти и газа - 200 тыс.

Эти предложения правительства вызвали критику со стороны лейбористов и экоактивистов, отмечает Sky news.

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