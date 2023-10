Власти Афганистана решили выкупить землю под проект газопровода ТАПИ

Официальный Кабул принял решение о выкупе земли вдоль трассы будущего газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и готов приступить к практической реализации строительства своего участка магистрали.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил афганский новостной канал TOLOnews.

"Теперь в стране обеспечена безопасность, и Кабул принял решение о приобретении земли для проекта ТАПИ", - сказал пресс-секретарь министерства горнодобывающей промышленности и нефти Хомаюн Афган.

Таким образом, Афганистан подтвердил готовность начать работу по практической реализации проекта.

Строительство газопровода ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров газа в год в Афганистане рассматривают в качестве одного из важнейших проектов для экономического развития страны. Наряду с созданием тысяч дополнительных рабочих мест это обеспечит Афганистану существенную прибыль от транзита.

Меры, направленные на ускорение практической реализации проекта ТАПИ, принимаются и в Пакистане. Так, в июне 2023 года Федеральный кабинет министров утвердил Совместный план реализации проекта газопровода. Как сообщило издание Pakistan Today, такое решение имеет целью ускорение завершения технико-экономического обоснования проекта и переход к этапу строительства.

Совместный план был подписан Минэнерго Пакистана и госконцерном "Туркменгаз" во время визита туркменской делегации в Исламабад в начале июня 2023 года.

Кроме того, как сообщило во вторник пакистанское деловое издание Business Recorder со ссылкой на информированные источники, Верховный комитет Специального совета по содействию инвестициям (SIFC) Пакистана поручил МИД страны и нефтяному департаменту ускорить решение вопросов по газопроводу ТАПИ.

В частности, предусматривается, что по проекту ТАПИ к 30 ноября 2023 года должно быть заключено соглашение о транспортировке газа, приняты правила трубопроводной системы и другие документы.

Сообщается также, что будут проведены обсуждения на уровне министров для изучения возможности и механизма покупки электроэнергии из Туркменистана, а также будут рассмотрены варианты своповых поставок газа из Азербайджана и Туркменистана.

Магистральный газопровод ТАПИ проектной мощностью 33 млрд кубометров в год пройдет от газового месторождения "Галкыныш" на юге Туркмении через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность ТАПИ составит 1814 км, из них 214 км по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км по территории Пакистана до границы с Индией.

Реализацией проекта занимается консорциум TAPI Pipeline Co. Ltd, в котором основным участником выступает "Туркменгаз" (85% акций). По 5% в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Ltd и индийская GAIL.

По предварительным оценкам, общая стоимость газопровода составит 10 млрд долларов.

Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года и к настоящему времени практически завершено. 23 февраля 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.