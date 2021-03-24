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Штаты требуют от Байдена отменить мораторий на разработку нефти и газа

Штаты требуют от Байдена отменить мораторий на разработку нефти и газа Власти 14 штатов США подали иски к администрации президента Джо Байдена в связи с введенным мораторием на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений
Энергетика
24 марта 2021 г. 23:52
Штаты требуют от Байдена отменить мораторий на разработку нефти и газа

Власти 14 штатов США подали иски к администрации президента Джо Байдена в связи с введенным мораторием на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу данных федеральных окружных судов в Луизиане и Вайоминге.

Один иск подан штатом Вайоминг, второй - генпрокурором Луизианы от имени 13 штатов. Истцы отмечают, что Байден нанес серьезный ущерб экономике этих штатов, когда ввел соответствующий запрет. Данные меры уже привели к росту стоимости энергоносителей, говорится в документах. Истцы рассчитывают на то, что исполнительный указ американского лидера будет признан неконституционным, а мораторий будет отменен полностью или частично.

В качестве ответчиков, в частности, указаны Байден и Министерство внутренних дел США. Данное ведомство в США не является силовым, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Указанный мораторий был введен Байденом в январе. Как обещали тогда представители администрации демократа, запрет не коснется компаний, которые уже заключили соответствующие контракты и ведут работы.

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