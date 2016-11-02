Владимир Якушев: Мы планируем расширение нашего присутствия на азербайджанском рынке

Баку. 2 ноября.REPORT.AZ/ На вчерашней встрече с руководством Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в основном, обсуждались возможности сотрудничества с машиностроительным комплексом на территории Тюменской области.

Как сообщает Report, об этом заявил на бизнес-форуме, организованном Caspian European Club (Сaspian Business Club), губернатор Тюменской области РФ Владимир Якушев.

Он отметил, что тюменские предприятия активно сотрудничают с российскими нефтяными компаниями: "Наша продукция известна и на азербайджанском рынке. Мы хотим расширить наши позиции, в связи с чем провели обсуждения. Отмечалось, что ввозимая из Тюменской области продукция достаточно хорошая и качественная. Поэтому мы планируем расширение нашего присутствия на азербайджанском рынке".